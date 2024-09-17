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Общество

ТОСы «Возрождение» и «Уютный двор на Лепешах» появятся в Пскове

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Границы шести новых территориальных общественных самоуправлений утвердили в Пскове. Решение приняли депутаты седьмого созыва Псковской городской Думы в ходе 26-го заседания 20 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Депутаты рассмотрели вопросы об установлении границ территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «Возрождение», «Уютный двор на Лепешах», «Рижский 67», «Свердлова, 50», «Ул. Рубежная» и «Народная 39». Как создать ТОС, смотрите по ссылке ниже. Смотрите также Делай раз! Делай два! - псковичам напомнили, как создать ТОС