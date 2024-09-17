ТОСы «Возрождение» и «Уютный двор на Лепешах» появятся в Пскове 

Границы шести новых территориальных общественных самоуправлений утвердили в Пскове. Решение приняли депутаты седьмого созыва Псковской городской Думы в ходе 26-го заседания 20 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Депутаты рассмотрели вопросы об установлении границ территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «Возрождение», «Уютный двор на Лепешах», «Рижский 67», «Свердлова, 50», «Ул. Рубежная» и «Народная 39».
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