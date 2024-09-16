Спорт

Победители всероссийских чемпионатов выступят в Пскове на фестивале «Плеск»

Фестиваль уличной культуры «Плеск» пройдет в скейт-парке в сквере имени Александра Невского на улице Леона Поземского 22 сентября в 12:00 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Победители всероссийских чемпионатов, титулованные кикскутеры покажут свое мастерство владения трюковым самокатом:

Александр Ляшков, город Санкт-Петербург (стиль - PARK/STREET/BIGAIR);

Федор Лебедев, город Чехов (стиль - PARK);

Владимир Алёхин, город Москва (стиль - PARK/STREET);

Специальным гостем на фестивале уличной культуры «Плеск» станет PRT Pskov Racing Team с шоу автозвука.

Участников фестиваля ждут мастер-класс по основам паркура от экстрим центра «Ирбис» и мастер-класс по граффити от хип-хоп центра «…Хоть отбавляй!».

Также в программе фестиваля:

показательные выступления, мастер-классы по ВМХ/самокату/скейтборду;

армрестлинг;

уличный баскетбол;

граффити и роспись футболок;

показательные выступления и мастер-класс по воркауту.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжь.