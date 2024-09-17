Общество

Навыкам IT обучатся 777 тысяч школьников к 2030 году

К 2030-му году 777 тысяч российских школьников и студентов должны получить востребованные IT-отраслью навыки и компетенции в области информационных технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Это следует из предварительной редакции федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации». Он, в свою очередь, должен стать частью еще более масштабного проекта «Экономика данных».

На обучение будущих IT-специалистов в 2025-2030 годах и решение других кадровых вопросов отрасли проект предусматривает 41,93 млрд рублей. 41,3 млрд из них планируется выделить из федерального бюджета, еще 630 млн — привлечь из внебюджетных источников, пишут «Известия».

По расчетам авторов проекта, количество школьников 8-11 классов и учащихся по программам среднего профессионального образования, «получивших навыки в области программирования, робототехники и искусственного интеллекта», к 2030-му году должно составить 400 тыс. На их обучение планируется выделить 28 млрд рублей, а на образование 377 тыс. студентов по программам высшего образования для топ-специалистов в сфере информтехнологий — 13,3 млрд рублей.

О дефиците кадров для IT-отрасли чиновники и участники рынка говорят давно. В прошлом году министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев оценил его в 500–700 тыс. человек.