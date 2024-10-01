Общество

«Кузница»: Старина и современность в архитектуре – две вещи несовместимые? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 1 октября. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Вокруг вопросов сохранения псковской архитектуры сломано немало копий. Псков – древний город, с десятками сохранившихся (несмотря на войны и катаклизмы) шедевров архитектуры оборонного, гражданского и культового зодчества. Жизнь идет вперед, город развивается, появляются новые строения. И всякий раз возникает дискуссия: а как сочетаются новации со стариной? Каким путем мы должны идти, чтобы сохранять и восстанавливать памятники? Можно ли «поставить на поток» работу инвесторов с памятниками, или эта сфера как была, так и будет делом энтузиастов, пусть и с большими деньгами?

Эти и многие другие вопросы рассмотрели в программе «Кузница». Наш сегодняшний эксперт – архитектор-реставратор, действительный член Академии архитектурного наследия Игорь Лагунин.