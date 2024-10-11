Материнский капитал на первого ребенка в 2025 году вырастет на 46 тысяч рублей

Материнский капитал в 2025 году будет проиндексирован на уровень инфляции, а на первого ребенка он вырастет на 46 тысяч рублей. Об этом 14 октября сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
«С 1 февраля 2025 года материнский капитал проиндексируется по уровню фактической инфляции. На текущий день увеличение материнского капитала предусмотрено на уровне 7,3%», — сказал он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Котяков отметил, что маткапитал на первого ребенка увеличится на 46 тысяч рублей и составит 677 тысяч, а на второго при условии отсутствия поддержки на первого — на 61 тысячу рублей, общая сумма достигнет 894 тысяч.
По его словам, рассчитывается, что средствами маткапитала воспользуется свыше 1 млн граждан страны, пишут «Известия».