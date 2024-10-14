«Постскриптум»: Выбор нового сенатора, карантин в школах и нужны ли в России новые партии. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 октября.
Основные темы, которые обсудили ведущие Любовь Кузнецова и Олег Добрынин:
- Сдвинулось с мертвой точки – в областном Собрании заторопились с сенатором, назначена внеочередная сессия.
- Школы уходят на карантин и дистант, Роспотребнадзор проводит проверку – внебольничная пневмония и ОРВИ наступают?
- Градсовет Пскова утвердил концепции памятника Довмонту и реконструкции сквера у гостиницы «Рижская».
Подробно о политике поговорили с политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.
Знаете ли вы эти исторические личности: Довмонт, Афанасий Ордин-Нащокин, Василий Шуйский, Софья Ковалевская, Николай Фан-дер-Флит, Ал.Алтаев?