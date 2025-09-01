Происшествия

Незаконную деятельность коллекторов в соцсетях пресекли псковские приставы

Судебные приставы Псковской области выявили попытку незаконного взыскания долга через соцсети. Кредитор угрожал жителю региона распространением ложных сведений, порочащих его честь и достоинство, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону.

В ходе проверки сотрудники отделения правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности подтвердили наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 172.4 УК РФ («Незаконная деятельность по возврату просроченной задолженности»).

Материалы дела передали в управление Министерства внутренних дел по Псковской области для дальнейшего расследования и возбуждения уголовного дела. Правоохранительные органы проведут комплекс мероприятий по установлению виновных лиц и привлечению их к уголовной ответственности.

«Судебные приставы Псковской области напоминают: о любых угрозах, шантаже и давлении со стороны "черных коллекторов" нужно немедленно сообщать в УФССП России по Псковской области», - подчеркнули в ведомстве.

В 2024 году по обращениям граждан, поступившим в управление, возбуждено два уголовных дела по статье 172.4 УК РФ.