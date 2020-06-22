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Пешеходный переход на пересечении улиц Леона Поземского и Александра Невского станет светлее

Вопрос дополнительного освещения пешеходного перехода на Леона Поземского в городе Пскове, на пересечении с улицей Александра Невского, планируется решить в ходе реконструкции улицы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил заместитель начальника УГХ Пскова Александр Грацкий на заседании комиссии по безопасности дорожного движения 22 июня.

На данном переходе нанесена разметка. Вопрос дополнительного освещения будет решен в ходе реконструкции улицы Поземского.

Рассказывая об исполнении ранее принятых решений комиссий, Александр Грацкий рассказал, что готовится конкурсная документация по установке светофоров с кнопкой вызова у дома №127 на улице Ипподромной и на перекрестке улиц Чудской и Поземского.