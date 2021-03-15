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АвтоМир / Дороги

Александр Братчиков заявил, что Ольгинский мост в Пскове не снесут

17.03.2021 15:00|ПсковКомментариев: 0

Глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил, что Ольгинский мост через реку Великую в областном центре не снесут.

«Делаем проект на реконструкцию Ольгинского моста, чтобы запросить деньги на его модернизацию. Потому что мост был построен в советское время не совсем правильно, проект был не совсем удачный - после строительства практически сразу его пришлось усиливать. Мост находится в плачевном состоянии» - рассказал сити-менеджер. 

В этом году закончат проектные работы и определят сумму для реконструкции моста, отметил он.

«Безусловно, мост останется на своем месте. Он будет полностью отремонтирован. На время ремонта движение по нему будет закрыто, по-другому просто не получится. Часть опор будет демонтирована. Как по нему ездить? Это будет небезопасно. Сказать, что его снесут и забудут - нет, такого не будет», - добавил Александр Братчиков.

Теги: #эхо москвы в пскове #дороги Пскова #псков #Ольгинский мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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