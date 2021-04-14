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На время реконструкции Ольгинского моста изменятся маршруты автобусов

На время реконструкции Ольгинского моста в Пскове пассажирам общественного транспорта придется ездить с пересадками. Об этом рассказала директор проектной организации - ООО «СДМ ПРОЕКТ» - Елена Трошкова 19 апреля на совещании у главы администрации Пскова Александра Братчикова.

Общественному транспорту придется разворачиваться в районе улицы Максима Горького и площади Ленина. Не исключается, что придется делать новые временные автобусные остановки.

Частный транспорт сможет передвигаться по временному автомобильному мосту с «увеличенной пропускной способностью» - возможно, с применением светофоров и автоматизированной систему управления дорожным движением.

По итогам совещания 19 апреля был выбран за основу вариант размещения моста в створе улицы Петровской и Ипподромной (от Комсомольской площади к «Шведской горке»). Второй вариант обустройства временного моста - от улицы Люксембург к Профсоюзной - сочли менее удобным.

По словам Елены Трошковой, временный мост будет двухполосным, с возможностью движения для пешеходов. На улице Петровской проезжая часть заужена из-за нового дома. Возможный вариант, озвученный на совещании, - организовать на улицах Петровской и Максима Горького одностороннее движение на подходах к мосту.

Проект реконструкции должен быть подготовлен к концу 2021 года. Сама реконструкция начнется на раньше 2023 года. По мнению председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина, регион может рассчитывать на получение средств на ремонт только после окончания строительства второй очереди Северного обхода с мостом.

По примерным оценкам, на реконструкцию моста может уйти три года, на строительство временного моста - еще один год.