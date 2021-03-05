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АвтоМир / Дороги

Борис Елкин не исключил возможности сноса Ольгинского моста в Пскове

05.03.2021 17:28|ПсковКомментариев: 0

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин не исключает возможности сноса Ольгинского моста в Пскове. 5 марта в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) глава дорожного комитета рассказал о работе по подготовке ремонтов конструкций двух мостов в областном центре.

Возможность выделения средств на ремонт Советского моста через реку Пскову сейчас прорабатывается на федеральном уровне. Ведется активная работу с федеральным центром в части дополнительного финансирования. Стоимость ремонта оценивается в более чем 400 млн рублей. Из бюджетов города и области сделать это не представляется возможным.

Проектная документация по Ольгинскому мосту через реку Великая в данный момент разрабатывается. «Сейчас есть интересные проектные решения, мне лично они очень понравились», - сказал Борис Елкин. Внешний вид моста может измениться.

Однако, отметил гость эфира говорить об этом пока еще рано. Проект должен пройти все необходимые инстанции и контролирующие органы. Неизвестно, как к этому проектному решению отнесутся органы культурного наследия.

«Мост будет очень дорогой без федерального финансирования его не пережить. Однозначно даже бюджету области никак не справиться. Это, конечно, не стоимость Северного обхода, но цифры, приближающиеся к ним», - сказал Борис Елкин.

Борис Елкин не исключил, что Ольгинский мост придется полностью сносить, чтобы построить новый мост. Это будет очень большой проблемой на время ремонта. «Без строительства временного моста я слабо представляю, как будет осуществляться движение по городу», - отметил гость эфира. Все это еще будет обсуждаться с администрацией Пскова, уточнил он.

«Этим вопросом в любом случае будем заниматься и ни в коем случае не допустим транспортного коллапса», - заверил Борис Елкин.

Теги: #Ольгинский мост #Советский мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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