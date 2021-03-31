АвтоМир / Дороги

На дне реки Великой в Пскове пробурят три скважины

Три скважины на глубину до 20 метров бурят на дне реки Великой в Пскове, в районе Ольгинского моста. Как сообщила Псковской Ленте Новостей директор ООО «СДМ-проект» Елена Трошкова, работы ведутся в рамках разрабатываемого проекта капитального ремонта Ольгинского моста.

Смотрите также Александр Братчиков заявил, что Ольгинский мост в Пскове не снесут

«В соответствии с нормами и необходимостью усиления опор - потому что они построены не под сегодняшние требуемые нагрузки - мы должны проверить грунты в районе опор», - пояснила Елена Трошкова. Бурятся две скважины в русле реки возле двух «родных» опор на глубину до 20 метров. В зависимости от грунтов глубина может быть и меньше.

«На сегодняшний день они прошли 14 метров», - рассказала Елена Трошкова. Предполагается, что работы будут выполнены в течение нескольких дней.

Еще одна скважина будет сделана в предполагаемом месте временного пешеходного моста. «Предполагаемом, потому что окончательное решение еще не принято», - отметила Елена Трошкова.

Информация о составе грунта необходима для проектирования. По словам собеседницы ПЛН, эти изыскательские работы - последний штрих. «Мы по осени сделали всю геологию на суше. Наверное, люди обращали внимание, что бурили на углах, на площади под мостом. Топосъемка вся сделана», - сообщила Елена Трошкова. Бурение скважин планировалось еще осенью, но работы тогда пришлось отложить из-за появления льда на реке Великой.

Сдача проекта капитального ремонта моста планируется в ноябре 2021 года.