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Временный мост построят в Пскове на время капремонта Ольгинского

Временный мостовой переход для ремонта Ольгинского моста может пройти от пересечения улицы Максима Горького с улицей Петровской до улицы Ипподромной, в районе кафе «Шведская горка». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такую информацию озвучил директор проектной организации - ООО «СДМ ПРОЕКТ» - Елена Трошкова на совещании у главы администрации Пскова Александра Братчикова.

Длина временного моста составит 313 метров, он будет косым. Со стороны Завеличья можно будет организовать одностороннее движение по улицам Петровской и Горького.



По оценкам председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина, строительство самого моста может занять три года, временного моста - год.