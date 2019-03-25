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Для автомобилистов могут повысить штраф за нарушения при пересечении железнодорожных путей

За выезд на железнодорожные пути при приближающемся поезде автомобилистов предлагают штрафовать на пять тысяч рублей. Соответствующий правительственный законопроект планируется рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в феврале, пишет «Парламентская газета».

Пересечение железнодорожного переезда регулируется требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду. Именно они говорят водителям, останавливаться ли им возле железной дороги или продолжать движение. Однако кто-то пренебрегает предостерегающими знаками и всё равно проезжает на другую сторону при закрытом шлагбауме или красном свете светофора.

Согласно приведённой статистике МВД, в 2016 году такие нарушения были совершены 80379 тысяч раз. При этом ежегодно на железнодорожных путях автомобили и поезда сталкиваются около 300 раз.

В правительстве считают, что улучшить эту ситуацию может увеличение административного штрафа. Сейчас за нарушение правил пересечения железнодорожного переезда водители платят одну тысячу рублей. В случае принятия законопроекта им придётся отдавать пять тысяч рублей.