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АвтоМир / Дороги

Снегоуборочную технику закупят в Псковской области

16.11.2024 12:40|ПсковКомментариев: 0

Дорожную технику планируют закупить для управления автомобильных дорог Псковской области, следует из документов, опубликованных на портале Единой информационной системы в области госзакупок.

По условиям контракта планируют закупить два ковшовых погрузчика стоимостью 5 и 7,7 миллионов рублей, один из которых будет оборудован для уборки снега.

Также закупят два экскаватора стоимостью по 11,5 миллионов рублей. Общая сумма контракта составляет 49 миллионов рублей. 

Поставить технику лизингодатель обязан в течение 20 календарных дней с момента подписания контракта. Окончание подачи заявок - 27 ноября.

Теги: #снег
Источник: Псковская Лента Новостей
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