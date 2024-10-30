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Водитель сбил лося в Островском районе

Водитель автомобиля совершил наезд на лося 12 ноября в Островском районе. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

«Подобные неожиданные встречи нередко становятся причиной аварий с тяжкими последствиями. Чаще всего они происходят на загородных трассах, которые проходят через лесной массив. Нередко столкновения с теми же лосями происходят в местах их обитания — в лесистой местности и на пути к водопою», - рассказали в УМВД.

Водителям советуют быть особенно внимательными при движении в зоне действия знака «Дикие животные», которые устанавливаются в местах, где наиболее вероятно появление лосей, косуль, кабанов. Только снижение скорости, особенно в темное время суток, позволит избежать наезда или уменьшить тяжесть последствия такого ДТП, отметили в ведомстве.