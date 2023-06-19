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День ГАИ отмечают в России 3 июля

Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции — День ГИБДД МВД Российской Федерации или День ГАИ России, установленный приказом министра внутренних дел РФ №502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации» от 3 июля 2009 года.

Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных кoмиccapoв от 3 июля 1936 года было утверждено «Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP», пишет calend.ru.

В Правилах дорожного движения 1936 года говорилось: «Все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка: пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка — извозчику, извозчик — автомашине, а автомашина общего назначения — всем машинам специального назначения и автобусу».

В 1960-x годах Советский Союз присоединился к Международной конвенции о дорожном движении, а первые единые правила дорожного движения стали действовать в СССР с 1 января 1961 года.

С июня 1998 года ГАИ — Госинспекция по безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ. В 2002 году в указ президента РФ №711 от 15 июня 1998 года были внесены изменения, согласно которым наименования ГИБДД и ГАИ стали равнозначными.