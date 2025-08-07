АвтоМир / Официально

Псковские полицейские напомнили детям о правилах дорожного движения

В преддверии осенних каникул сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области совместно с представителями отделения Всероссийского общества автомобилистов Псковской области провели интерактивную лекцию для учащихся Гдовской средней общеобразовательной школе, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Главная цель мероприятия - профилактика ДТП с участием несовершеннолетних, популяризация изучения и соблюдения ПДД, а также повторение основ безопасности при использовании средств индивидуальной мобильности, таких как самокаты, велосипеды и скейтборды.

По окончании мероприятия ребята и педагоги поблагодарили полицейских за интересное мероприятие, знания и эмоции.