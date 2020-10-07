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«Чери» опрокинулся под Дедовичами, два человека вылетели из машины

6 октября в 14.30 около деревни Ямок Дедовичского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила районная газета «Коммуна» со ссылкой на начальника ГИБДД МО МВД России «Дедовичский» Андрея Алексеева.

Фото: газета «Коммуна»

На закруглении проезжей части водитель, женщина 1982 года рождения, выбрала скоростной режим, не соответствующий дорожным и метеоусловиям. В результате она не справилась с управлением, автомобиль «Chery S12» съехал в кювет и опрокинулся.

Водитель и пассажир 1976 года рождения не были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому их выбросило из машины. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Водитель находится в Псковской областной клинической больнице.