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Петербурженка пострадала в ДТП с трактором в Псковской области

Водителя автомобиля «Фольксваген Тигуан», жительницу Санкт-Петербурга 1987 года рождения, госпитализировали в дедовичскую больницу после столкновения с трактором. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло днем 10 июня на 29-м километре дороги Порхов — Успенье в Дедовичском районе. Мужчина 1966 года рождения, управляя трактором МТЗ-82.1 с полуприцепом, поворачивал налево и подал сигнал поворота. При этом идущий позади автомобиль начал обгон, что привело к столкновению.

В результате ДТП оба транспортных средства получили технические повреждения.