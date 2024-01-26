АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водителя оштрафовали за ДТП с пострадавшим в Дедовичском районе

Жителя Дедовичского района привлекли к административной ответственности за совершение дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал человек (часть 2 статьи 12.24 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

24 июля в 13.20 на 8-ом километре автодороги Дубровка - Дедовичи в Дедовичском районе мужчина, управляя автомобилем Ford Focus, на закругленном участке дороги выбрал небезопасную скорость, не учел особенности состояния автомобиля и дорожные условия, в результате чего съехал в правый кювет по ходу движения.

В результате ДТП пассажир автомобиля получил закрытый перелом наружного мыщелка правой большеберцовой кости.

Правонарушитель полностью признал вину, раскаялся в содеянном. Потерпевший подтвердил обстоятельства произошедшего, указанные в протоколе об административном правонарушении, на строгом наказании не настаивал.

Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.