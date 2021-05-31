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Путин поддержал запрет на доплату за перевозку детей на такси

Президент России Владимир Путин согласился с предложением «Единой России» о запрете на дополнительную плату за перевозку детей на такси. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии.

«Надо проработать вопрос с тарифами не только на такси, но и другие виды транспорта», - сказал президент на встрече с руководством «Единой России», победителями и участниками предварительного голосования партии.

Инициативу главе государства представила победитель предварительного голосования, председатель Совета матерей России, эксперт ОНФ Татьяна Буцкая. Она отметила, что предложение выработали участники форума «Единой России» «Большой семейный совет», который прошел в Москве накануне.