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Шлюхам дороже, или Почём проезд на красный

Любой юрист скажет вам, что главный закон в России - это Конституция. «А вот и фигушки», - возразят водители. Самый главный закон - это административный кодекс, потому что по нему штрафуют всех участников дорожного движения. И потому что в некоторых случаях он запросто отменяет действие самой Конституции, причем одно из базовых положений о правах и свободах. Например, презумпцию невиновности. Никто не обязан доказывать свою невиновность. А вот по штрафам с камер фотовидеофиксации виноват всегда собственник. А если это не так, ему приходится оправдывать себя.

С нового года впервые за долгое время возможен массовый рост «водительских» штрафов. В России с 1 января 2025 года могут ужесточить санкции за нарушение ряда Правил дорожного движения (ПДД), пишет газета «Ведомости» со ссылкой на соответствующий проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП). По данным издания, предлагаются следующие поправки с увеличением:

правила применения ремней безопасности — с 1 тыс. до 1,5 тыс. руб. (ст. 12.6 КоАП);

управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения или передача права на управление — с 30 тыс. до 45 тыс. руб. (ст. 12.8 КоАП);

отказ от медосвидетельствования — с 30 тыс. до 45 тыс. руб. (ст. 12.26 КоАП);

превышение скорости — с 500–5000 руб. до 750–7500 руб. (ст. 12.9 КоАП);

несоблюдение требований дорожных знаков или разметки — с 500–5000 руб. до 750–7500 руб. (ст. 12.15 КоАП);

причинение легкого вреда здоровью — с 2500–5000 руб. до 3700–7500 руб. (ст. 12.24 КоАП);

причинение среднего вреда здоровью — с 10–20 тыс. руб. до 15–30 тыс. руб. (ст. 12.24 КоАП).

Предполагается корректировка штрафов за нарушение правил буксировки или перевозки грузов (ст. 12.21.1 КоАП) и движения крупногабаритного транспорта (ст. 12.21.5 КоАП). По этим статьям данные в публикации не приводятся, но интуитивно понятно: уменьшения не будет. А по опубликованным предложениям понятен повышающий коэффициент - штрафы растут в полтора раза.

Что более существенно, предполагается изменение скидки за своевременную оплату. Согласно статье 32.2 КоАП, в большинстве случаев нарушений в течение 20 дней можно заплатить 50% от общей суммы. В случае принятия законопроекта, при своевременной оплате скидка составит не 50%, а всего лишь 25%. Оплачивать будем 75% размера штрафа. Период льготной оплаты при этом планируется увеличить до 30 дней.

Рост штрафов предусмотрен по наиболее «популярным» статьям, например, на превышение скорости на 20–40 км/ч приходится 73% нарушений ПДД, рассказал близкий к правительству источник издания. Необходимость пересмотра наказания объясняется ростом инфляции.

В последний раз ужесточение административной ответственности для водителей произошло в 2013 году. Инфляция с того момента составила 70%, по данным газеты. С учетом действующих скидок в 50% сумма штрафа становится смехотворной и не вызывает серьезных последствий для нарушителей. По информации «Ведомостей», 18 ноября инициативу должна была рассмотреть правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Замечания и критика

Вместо того, чтобы вносить отдельные поправки в КоАП об увеличении штрафов за нарушения ПДД, следует разработать полностью новый кодекс, поскольку документ в текущем виде мало отвечает требованиям времени, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. По его мнению, правительство, вместо того, чтобы вводить новые нужные статьи (например, про СИМ, про питбайки, дрифтеров), увеличивает штрафы для основной массы водителей. Эксперт предлагает увеличивать точечно штрафы и в несколько раз по тем составам, которые влияют на смертность, к примеру, алкоголь за рулем, непристегнутые ремни, отсутствие детских кресел.

С мнением эксперта тоже можно спорить. Основная причина аварийности на дорогах – несоблюдение скоростного режима. Фотовидеофиксация очень хорошо дисциплинирует, это заметно по многим местам в Пскове, где камеры давно сняты, но все по привычке стараются держаться в пределах 59 км в час. А штраф в любом случае расстраивает, даже если это 250 рублей (в первые пока ещё 20 дней).

Критики обсуждаемого законопроекта также говорят о несоблюдении «баланса ответственности». Проще говоря, за серьёзные проступки надо наказывать сильнее, за мелкие шалости попроще.

Например, по действующему законодательству занятие проституцией влечет наложение административного штрафа в размере от 1500 до 2000 рублей (ст.6.11 КоАП). А проезд на запрещающий сигнал светофора карается штрафом в 1000 рублей. Повторное нарушение – 5000 рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев. Шлюхи опаснее для общества, чем ездуны на красный?

А где в кодексе отдельно выделенная норма о штрафе за проезд на красный, следствием которого стало ДТП? Нельзя это как-то детализировать? На перекрестке Коммунальной и Петровской в Пскове две недели подряд в ноябре бились из-за проезда движения на запрещающий. Не помню ни одного случая, чтобы проститутки рандомным образом врывались в движущийся автомобиль и травмировали людей внутри. А вот псковские водители этим регулярно промышляют. Шансы пострадать от ездунов гораздо выше, чем от проституции.

Другой пример - управление транспортом без права управления. Человек, никогда не учившийся в автошколе и не сдававший на права, спокойно садится за руль, прекрасно понимая, что он делает. 24 октября в Пскове водитель «Рено», сроду не имевший водительского удостоверения, повредил две автомашины (восстановлению не подлежат) и травмировал ребенка-пассажира. Виновник оштрафован по нескольким статьям – не уступил дорогу, не имел страховки, управлял незарегистрированным автомобилем. А самое серьезное нарушение – по статье 12.7 на 5000 рублей («вилка» по этой статье от 5000 до 15000 рублей). Причем данный гражданин воспользовался скидкой 50%. Законодательно запрет на ее использование установлен только для лишённых права управления по части 2 статьи 12.7 пойманных за ездой без прав.

Получается, сейчас, кто угодно может сесть в машину и кататься, оплатив всего 2500 рублей. Да, во второй раз будет дороже. Но в целом кататься без прав – не так уж и дорого. Закон очень добр к некоторым категориям нарушителей.

Слухи в таблицах

Любопытно, что никакой официальной информации о рассмотрении законопроекта пока нет. Утверждать что-то уверенно о новых штрафах, как о деле, уже решённом и полностью состоявшемся, нельзя. Будем помнить о «цифровой гигиене», многочисленности источников информации, нередко откровенно фейковой.

Единственным источником информации в данном случае выступает газета «Ведомости» - солидное здание, которому нет оснований не доверять. Однако все многочисленные сообщения на тему повышения штрафов строятся именно на «ведомостийной» публикации и не подтверждаются другими источниками. В подобных ситуациях присутствуют богатые возможности для информационных спекуляций.

Госавтоинспекция, правительство и Госдума ничего не сообщают на эту тему. Официальных комментариев нет. В «Ведомостях» даже нет продолжения темы. Что же решила правительственная комиссия 18 ноября – принять, отклонить, доработать? Можно только догадываться о результатах рассмотрения и строить фантастические теории.

Немного напоминает разнообразные информационные вбросы, которые попадаются на желтых сайтах, что-то вроде «Караул, берегись! Новые штрафы в 2025 году. Полный список здесь» рядом с банером о рождении теленка с тремя головами и статьей «Похудеешь на 20 килограммов, если каждый день добавить в чай три ложки…». Регулярное появление слухов о новых штрафах и их экстремальном размере – прямое следствие недостатков информационной работы.

В данном случае уровень немного другой, информация исходит от авторитетного федерального издания. Оснований не доверять «Ведомостям» нет, но настораживает отсутствие альтернативных компетентных источников.

Другие законопроекты

Чтобы не уподобляться фейкоделам, изучим законодательную деятельность Госдумы с помощью ее сайта. На рассмотрении в нижней палате парламента находится масса других проектов, предлагающих изменения в административный кодекс. К примеру, Заксобрание Петербурга предлагает предоставить субъектам Российской Федерации возможность законодательно вводить 50-процентную скидку по «региональным» административным штрафам при их своевременной оплате в первые 20 дней.

Авторы законопроекта имеют в виду штрафы за нарушение правил платной парковки, действующие в крупных российских городах. По своей правовой природе данные правонарушения схожи с нарушениями ПДД, но скидка на них не распространяется. В Пскове более актуальны штрафы за парковку в зеленой зоне. С учетом применения новых средств фиксации, «письма счастья» могут стать массовыми, в планах законодателей – ужесточить планку наказания.

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Из действительно важных изменений, которые планируют ввести в действие с 2025 года, можно выделить штрафы за опасное вождение и отказ остановиться по требованию сотрудника ДПС. В начале октября Госдума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому опасным вождением будет считаться невыполнение требований уступить дорогу автомобилю, имеющему преимущественное право, необоснованное перестроение в условиях интенсивного движения (так называемая игра в «шашечки»), резкое торможение, не требующееся для предотвращения ДТП, и препятствование обгону. За такие нарушения водителей ждет штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей при первом нарушении и лишение прав на срок от одного до трех месяцев в случае повторного правонарушения. Недавний пример на улице Фабрициуса все видели. Новый закон об опасном вождении должен дать Госавтоинспекции рабочий механизм воздействия на «учителей» и «шашечников».

С нового года может увеличиться штраф за отказ водителя остановиться по требованию сотрудника полиции. Сейчас нарушителей штрафуют на 500–800 рублей. А с 2025 года сумма штрафа составит от 7 до 10 тыс. рублей. За повторный отказ остановиться по требованию полиции водителю грозит лишение прав на полгода.

А в минувшую пятницу комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 3–5 тыс. руб. за повторное управление автомобилем без ОСАГО. Инициатива была внесена парламентом Кабардино-Балкарии. Сегодня, штраф по ч. 1 ст. 12.37 КоАП (езда в период, не предусмотренный полисом, или передача управления водителю, не вписанному в договор) составляет 500 рублей и 800 рублей по части 2 той же статьи (езда без действующего полиса).

Судя по многочисленным предложениям, среди принимающих решения лиц назревает понимание необходимости полного пересмотра штрафов в денежном выражении. В любом случае, с Нового года можно ждать новых законов. Это обязательно вызовет недовольство в комментариях. Причем от тех же людей, что сейчас кричат, «почему такой маленький штраф». Не помню еще ни одного случая, чтобы все комментаторы были довольны. Насколько именно вырастут штрафы, скоро увидим.

Денис Бахтин