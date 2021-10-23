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Пьяного водителя «Тойоты» в Великих Луках остановили сотрудники ГИБДД

Еще трех водителей задержали за нетрезвое вождение сотрудники ГИБДД в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото из архива ПЛН

В Великих Луках инспекторы остановили для проверки автомобиль «Тойота Лэнд Крузер». Оказалось, что 38-летний водитель автомашины был пьян. Кроме того, там задержали нетрезвого 38-летнего мужчину за рулем транспортного средства ВАЗ-2109.

А на дороге Порхов – Успенье в Порховском районе в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Ауди-80» попался 36-летний местный житель.

Полиция проводит по данным фактам проверки. Водителям грозит уголовная ответственность.