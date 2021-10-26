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В Госдуме поддержали законопроект об отмене обязательного техосмотра

Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры одобрил законопроект партии «Единая Россия» об отмене обязательного техосмотра и рекомендовал его к рассмотрению в первом чтении. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

«Мы даем любому владельцу право добровольно пройти техосмотр. После сервиса, который он делает не у дилера, который имеет лицензию, а где-то "в гараже". Чтобы быть уверенным, правильно ли ему техническое обслуживание или текущий ремонт сделали в этом гараже или у самозанятого, который получил лицензию на право обслуживания машин», — сказал глава комитета Евгений Москвичев (фракция «Единой России»).

В случае принятия закона, автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. При этом процедура должна стать добровольной только для физических лиц — для коммерческого автотранспорта она по-прежнему будет обязательной, пояснял ранее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, с предложениями об отмене техосмотра к депутатам «Единой России» обращались жители страны в ходе формирования народной программы партии.

В пояснительной записке к документу говорится, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО, — очень низкая. Кроме того, Венская конвенция о дорожном движении (Россия является ее участницей) предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 т, а также прицепов к ним.

Законопроект подготовили Андрей Турчак, замруководителя фракции «Единой России» Сергей Неверов, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство поддерживает законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. Инициативу также одобрила правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Сейчас вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя России. По официальным данным, в России около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин — моложе десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже четыре и более лет.