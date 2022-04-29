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Открытие мотосезона состоится в Пскове сегодня

Открытие мотосезона в Пскове состоится сегодня, 7 мая. Об этом сообщается в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте.

Изображение: «Открытие мотосезона 2022. Псков» / «ВКонтакте»

Расписание:

14:00 - начало сбора участников на парковке;

16:00 - старт колонны от горы Соколихи до населенного пункта Белый Мох;

16:30 - начало концертно-развлекательной программы на поляне клуба;

17:00 - брифинг для участников эндуро-заезда.

Маршрут следования колонны: Гора Соколиха - улица Леона Поземского - улица Ипподромная - улица Труда - улица Инженерная - улица Льва Толстого - улица Вокзальная - Виадук - Крестовское шоссе - Ленинградское шоссе - Поляна мотоклуба (GPS-координаты конечной точки маршрута: 57.822620, 28.445714).

Хедлайнером концертной программы открытия мотосезона станет московская группа «Мистер Твистер». Кроме того, на сцене выступит гитарист-виртуоз из Порхова Иван Александров.