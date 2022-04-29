Открытие мотосезона состоится в Пскове сегодня

Открытие мотосезона в Пскове состоится сегодня, 7 мая. Об этом сообщается в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте.
Изображение: «Открытие мотосезона 2022. Псков» / «ВКонтакте»
Расписание:
Маршрут следования колонны: Гора Соколиха - улица Леона Поземского - улица Ипподромная - улица Труда - улица Инженерная - улица Льва Толстого - улица Вокзальная - Виадук - Крестовское шоссе - Ленинградское шоссе - Поляна мотоклуба (GPS-координаты конечной точки маршрута: 57.822620, 28.445714).
Хедлайнером концертной программы открытия мотосезона станет московская группа «Мистер Твистер». Кроме того, на сцене выступит гитарист-виртуоз из Порхова Иван Александров.