Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вишневый сквер
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
О новый местах для туристов
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
Развитие Силово-Медведево
вкусно и полезно плавленый сыр
Воркаут в Пскове
развивающие секции для детей
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Как устроить свидание мечты?
Вакансии Россети
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Что изменилось в псковских школах
 
 
 
ещё Политика 02.10.2025 15:190 Собрания избранных. ИНФОГРАФИКА 02.10.2025 15:320 Леонида Слуцкого вновь избрали на пост председателя ЛДПР 02.10.2025 15:190 Собрания избранных. ИНФОГРАФИКА 02.10.2025 10:390 Образовательную платформу для начинающих политиков представил в Карелии Виктор Остренко 01.10.2025 17:090 Глав новых округов Псковской области планируют избрать до конца осени 01.10.2025 16:150 Председателей Собраний депутатов избрали в 11 новых округах Псковской области
 
 
 
Самое популярное 26.09.2025 08:352 Взрыв на железнодорожных путях произошел в Псковской области 26.09.2025 16:590 Взрыв на железнодорожных путях в Плюссе: что известно к этому часу 26.09.2025 09:590 Следователи и криминалисты выехали на место взрыва путей вблизи станции Плюсса 25.09.2025 14:315 В Пскове на Октябрьском проспекте сбита девочка. ФОТО 25.09.2025 22:380 Отопительный сезон в Псковской области начнётся на следующей неделе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Собрания избранных. ИНФОГРАФИКА

02.10.2025 15:19|ПсковКомментариев: 0

В одиннадцати новых муниципальных округах Псковской области прошли организационные сессии Собраний депутатов первого созыва. К работе приступили народные избранники, получившие мандаты по результатам выборов 12-14 сентября 2025 года.

Как распределились депутатские кресла в представительных органах местного самоуправления среди представителей политических партий? Кого вновь избранные муниципальные парламентарии избрали председателями окружных собраний? Как Псковская область выглядит в разрезе представительства партий в сравнении с другими регионами, где в Единый день голосования выбирали депутатов? Об этом — в инфографике, подготовленной Псковской Лентой Новостей.

Собрания избранных. ИНФОГРАФИКА
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удобен ли единый платежный документ?
В опросе приняло участие 169 человек
02.10.2025, 16:110 Стругокрасненский суд оштрафовал оскорбившую и ударившую инспектора ДПС женщину 02.10.2025, 16:010 Выставка «По платью видно, кто идёт» о культуре народа сето завершила работу в Музее Мирового океана 02.10.2025, 15:490 В Локне дополнительно отремонтируют две улицы 02.10.2025, 15:380 Псковичка выиграла конкурс талантов в Москве в рамках «Мисс Россия-2025»
02.10.2025, 15:320 Леонида Слуцкого вновь избрали на пост председателя ЛДПР 02.10.2025, 15:300 Минопромторг намерен расширить список автомобилей, разрешенных в такси 02.10.2025, 15:200 Псковская область вошла в число 15 субъектов, успевших в срок реформировать унитарные предприятия 02.10.2025, 15:190 Собрания избранных. ИНФОГРАФИКА
02.10.2025, 15:100 Сбер: Порядка 500 псковских семей с детьми приобрели жильё по льготной программе за восемь месяцев 2025 года 02.10.2025, 15:030 Россияне до 14 лет смогут въехать в Белоруссию и Абхазию только по загранпаспорту 02.10.2025, 15:010 Псков участвует в конкурсе за звание столицы Тотального диктанта 02.10.2025, 15:000 Правительство РФ одобрило повышение сборов за охоту
02.10.2025, 14:590 «Банкротство и точка»: Банкротство, связанное с наследственной массой. ВИДЕО 02.10.2025, 14:500 И кинооктябрь впереди: псковичам представили онлайн-премьеры середины осени 02.10.2025, 14:480 Богатую коллекцию картин и документов получил в дар Пушкинский заповедник от праправнуков Евпраксии Вульф 02.10.2025, 14:350 Благотворительный концерт «За достойный труд наставников!» состоится в Пскове
02.10.2025, 14:270 В России появятся новые дорожные знаки 02.10.2025, 14:170 До +12 градусов прогнозируют в Псковской области 3 октября 02.10.2025, 14:120 Возле школы в дагестанском селе произошла стрельба, есть пострадавшие 02.10.2025, 14:070 Росстандарт утвердил первый ГОСТ на глэмпинги
02.10.2025, 14:000 Около 40 беременных псковских студенток получили выплату в размере 100 тысяч рублей 02.10.2025, 13:560 34-летнюю великолучанку в черном ищут в южной столице области 02.10.2025, 13:550 «Дневной дозор»: Сельхозярмарки — дань традиции или рабочий инструмент продаж? 02.10.2025, 13:500 Водопровод реконструируют на улице Вокзальной в Пскове
02.10.2025, 13:410 Сотни тысяч детей мигрантов в России не учатся в школах — глава СПЧ 02.10.2025, 13:310 В Псковской области отменили режим ЧС из-за переувлажнения почвы 02.10.2025, 13:280 Неработающие псковские пенсионеры могут получить налоговые вычеты по доходам с вкладов 02.10.2025, 13:240 Магнитная буря на Земле продолжается третий день
02.10.2025, 13:200 Арбитражная управляющая рассказала о ситуациях с наследством при банкротстве 02.10.2025, 13:140 Школы с высокими образовательными результатами отметят знаком качества 02.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Где взять денег? 02.10.2025, 12:580 Команды СЗФО и Беларуси по боксу встретятся на турнире в Великих Луках
02.10.2025, 12:490 Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздник 02.10.2025, 12:480 Названы имена наставников псковского Литературного пространства молодых поэтов 02.10.2025, 12:400 Можно ли изымать единственное жилье умершего должника при банкротстве, ответила арбитражный управляющий 02.10.2025, 12:370 Эстония предупредила об очередях на границе с Россией из-за новой системы погранконтроля
02.10.2025, 12:290 Соглашение о сотрудничестве подписали псковские юристы и отделение «Деловой России» 02.10.2025, 12:190 Движение автотранспорта ограничат на улицах Луговая и Плехановский посад в Пскове 02.10.2025, 12:100 На органно-вокальный концерт «Дар небес» приглашают псковичей 4 октября 02.10.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Банкротство, связанное с наследственной массой
02.10.2025, 11:530 Министр просвещения РФ наградил великолукского педагога знаком «Почетный наставник» 02.10.2025, 11:460 Два автомобиля и две хозпостройки сгорели в Красногородске 02.10.2025, 11:380 Не просто ремонты: как нацпроект «Семья» меняет учреждения культуры и детсады 02.10.2025, 11:380 Инициативы регионов в сфере культуры и туризма обсуждают депутаты Северо-Запада
02.10.2025, 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 02.10.2025, 11:220 Скончался главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов 02.10.2025, 11:210 Движение на участке улицы Широкой в Великих Луках временно прекратят 02.10.2025, 11:080 «Семерка» горела на проспекте Гагарина в Великих Луках
02.10.2025, 11:070 Продолжается розыск пропавшего жителя Пскова с двумя шрамами 02.10.2025, 11:040 Илон Маск стал первым человеком на Земле с состоянием $500 млрд 02.10.2025, 11:010 Стартовала регистрация на псковский танцевальный фестиваль «Шаг вперед» 02.10.2025, 10:580 Бывшего старшего инспектора поста Убылинка обвиняют в превышении полномочий
02.10.2025, 10:490 «Три мудреца»: Где взять денег? 02.10.2025, 10:480 Мошенники обманули пенсионеров и учащихся из Псковской области 02.10.2025, 10:440 Две хозпостройки сгорели в палкинской деревне Коровье Село 02.10.2025, 10:390 Образовательную платформу для начинающих политиков представил в Карелии Виктор Остренко
02.10.2025, 10:370 Неделя корейской культуры K-fest пройдет в Пскове 02.10.2025, 10:260 Церковный музей в Великих Луках теперь можно посетить без предварительной заявки 02.10.2025, 10:230 МЧС выясняет причину пожара на улице Воровского в Новосокольниках 02.10.2025, 10:220 Движение дачных автобусов в Пскове перейдет на осеннее расписание 4 октября
02.10.2025, 10:140 Туалет сгорел в многоэтажном доме в Пскове 02.10.2025, 10:140 Электричества отключат на улице Холмская в Великих Луках 3 октября 02.10.2025, 10:001 Заработал и домой! 02.10.2025, 10:000 Пока дети на льду, родители могут отдохнуть и вкусно пообедать
02.10.2025, 09:520 «Банкротство и точка»: Банкротство, связанное с наследственной массой 02.10.2025, 09:450 Только 36% псковичей считают работу учителя престижной — опрос 02.10.2025, 09:440 В Екатеринбурге на технологической конференции обсудят будущее российского ИТ-рынка 02.10.2025, 09:300 Октябрь станет выгодным месяцем для ухода в отпуск, рассказала юрист
02.10.2025, 09:150 Мошенники начали использовать арабский мессенджер Chatti для обмана 02.10.2025, 09:000 В Госдуме прокомментировали запрет на подарки учителям 02.10.2025, 08:400 Таксопарки не смогут заменить 100 тысяч автомобилей после вступления закона о локализации 02.10.2025, 08:180 706 тысяч россиян смогут разом забрать пенсионные накопления в 2026
02.10.2025, 08:000 Средняя розничная цена бензина в России выросла на 0,79% за неделю 02.10.2025, 07:300 День СПО отмечают в России 02.10.2025, 07:000 Социальные педагоги отмечают свой профессиональный праздник 2 октября 01.10.2025, 22:000 Врач перечислил продукты, содержащие больше минералов для зубов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru