Собрания избранных. ИНФОГРАФИКА

В одиннадцати новых муниципальных округах Псковской области прошли организационные сессии Собраний депутатов первого созыва. К работе приступили народные избранники, получившие мандаты по результатам выборов 12-14 сентября 2025 года.

Как распределились депутатские кресла в представительных органах местного самоуправления среди представителей политических партий? Кого вновь избранные муниципальные парламентарии избрали председателями окружных собраний? Как Псковская область выглядит в разрезе представительства партий в сравнении с другими регионами, где в Единый день голосования выбирали депутатов? Об этом — в инфографике, подготовленной Псковской Лентой Новостей.