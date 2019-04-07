Общество

Иван Цецерский: Переживания по поводу Ганзы будут идти по нарастающей

Переживания по поводу Ганзы будут идти по нарастающей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такие прогнозы на пресс-конференции 12 апреля дал глава Пскова Иван Цецерский.

«Переживания будут идти по нарастающей, по мере приближения Ганзы нюансов будет возникать много», - пояснил он.

К настоящему времени утверждены и согласованы основные элементы программы, размещения праздничного пространства. «Идет выработка отдельных элементов логистики, согласования точек уличной торговли и питания, идет обсуждение тематического наполнения на каждой сценической площадке», - пояснил глава Пскова.

Также он подчеркнул, что проведение Ганзейских дней - хорошее подспорье для того, чтобы привлечь региональное и федеральное финансирование в иных объемах, чем обычно.

На сегодня официально зарегистрировано для участия в мероприятии 80 городов Ганзы. Это, по мнению Ивана Цецерского, серьезное количество. Численность официальных делегаций - 1600 человек, не считая делегатов на экономический форум.