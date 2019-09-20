Общество

Псковские энергетики приняли участие в международном флешмобе #TetrisChallenge

Сотрудники «Псковэнерго» поучаствовали в международном флешмобе #TetrisChallenge. Пост об этом появился 24 сентября в аккаунте «Россети Северо-Запад» в соцсети Instagram.

Источник: соцсеть Instagram, аккаунт «Россети Северо-Запад»

«Вслед за энергетиками «Россети Северо-Запад» в мировой флешмоб #TetrisChallenge сразу включились мурманские спасатели. Не остались в стороне и наши псковские коллеги. Смотрите, как аккуратно они разложили свой инвентарь (и самих себя)», - говорится в посте.

Флешмоб #TetrisChallenge запустили дорожные полицейские из Цюриха. В рамках челленджа спасатели, медики, пожарные и полицейские из разных стран раскладывают свое рабочее оборудование на полу и укладываться рядом, как фигурки в игре Tetris.