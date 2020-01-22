Общество

Более пяти тысяч старшеклассников и студентов Псковской области повысили пенсионную грамотность

В ходе кампании по повышению пенсионной и социальной грамотности проходившей в 2019 году, более пяти тысяч учащихся общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений региона познакомились с основами пенсионного законодательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР.

Во всех городах и районах Псковской области прошли уроки, факультативные занятия, лекции и экскурсии, где молодые люди познакомились с историей создания пенсионной системы России, основами современного пенсионного обеспечения, а также с функционалом электронных сервисов и мобильного приложения ПФР.

Каждый школьник и студент, принявший участие в кампании, получил учебник «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». Книга стала помощником для изучения того, как устроена пенсионная система России, и что нужно сделать для того, чтобы при выходе на пенсию она была бы достойной.

Как преподаватели, так и учащиеся отмечали необходимость знаний о пенсионной системе и возможностях увеличения будущей пенсии, ведь современные условия жизни диктуют новому поколению принципиально иной подход к своему будущему пенсионному обеспечению.

Сейчас молодые люди с первых дней самостоятельной трудовой жизни начинают формировать будущую пенсию и могут влиять на ее размер. Уже в молодости необходимо знать, что пенсия зависит от продолжительности стажа, размера заработной платы, уплаченных страховых взносов, результатов инвестирования пенсионных накоплений и участия в дополнительных негосударственных пенсионных программах, то есть от личной активности самого гражданина.

Образовательная кампания будет продолжена в 2020 году.