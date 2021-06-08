Общество

Наталья Мельникова поздравила работников органов ПФР с Днем социального работника

Управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Псковской области Наталья Мельникова поздравила работников ПФР и органов социальной защиты населения с профессиональным праздником – Днем социального работника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Наталья Мельникова отметила, что своим каждодневным трудом эти работники обеспечивают реализацию государственной социальной политики в Псковской области: выплата пенсий и пособий, оказание мер социальной поддержки семьям с детьми, участие в реализации проектов по оказанию помощи одиноким пожилым людям и инвалидам – это далеко не весь спектр их компетенции.

В период распространения пандемии нагрузка на плечи социальных работников увеличилась в разы, и, тем не менее, тысячи людей чувствуют их заботу, доброжелательность и внимание, подчеркнула Наталья Мельникова и добавила, что через межведомственное взаимодействие и электронные сервис социальные работники организовали свою работу так, чтобы жители региона смогли получать меры социальной поддержки как можно быстрее и безопаснее для себя и окружающих.