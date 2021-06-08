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Общество

Наталья Мельникова поздравила работников органов ПФР с Днем социального работника

08.06.2021 09:00|ПсковКомментариев: 0

Управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Псковской области Наталья Мельникова поздравила работников ПФР и органов социальной защиты населения с профессиональным праздником – Днем социального работника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Наталья Мельникова отметила, что своим каждодневным трудом эти работники обеспечивают реализацию государственной социальной политики в Псковской области: выплата пенсий и пособий, оказание мер социальной поддержки семьям с детьми, участие в реализации проектов по оказанию помощи одиноким пожилым людям и инвалидам – это далеко не весь спектр их компетенции.

В период распространения пандемии нагрузка на плечи социальных работников увеличилась в разы, и, тем не менее, тысячи людей чувствуют их заботу, доброжелательность и внимание, подчеркнула Наталья Мельникова и добавила, что через межведомственное взаимодействие и электронные сервис социальные работники организовали свою работу так, чтобы жители региона смогли получать меры социальной поддержки как можно быстрее и безопаснее для себя и окружающих.

«Вы представляете команду единомышленников, специалистов-профессионалов, которой можно доверять любые задачи. Каждый из вас несет ответственность за свое направление и в то же время работает на благо общего дела, - обратилась к социальным работникам управляющий региональным Отделением ПФР. - Уважаемые коллеги! Примите слова искренней благодарности за трудолюбие, усердие и высокие профессиональные качества. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия неиссякаемой энергии. Пусть и впредь ваш благородный труд приносит людям уверенность в завтрашнем дне».

 

Теги: #пфр #пенсионный фонд #праздник #профессия #социальная сфера
Источник: Псковская Лента Новостей
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