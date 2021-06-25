Общество

Псковичи могут оформить выплату из средств маткапитала без справки о доходах

Для оформления ежемесячной выплаты из средств МСК жителям Псковской области больше не нужно представлять справки о доходах. С 2021 года Пенсионный фонд РФ самостоятельно собирает сведения о доходах заявителей и членов их семей, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР.

Владельцам материнского капитала достаточно лишь подать электронное заявление о распоряжении средствами МСК на ежемесячную выплату в личном кабинете на сайте ПФР pfr.gov.ru или на портале госуслуг gosuslugi.ru. Как правило, личного обращения в клиентскую службу ПФР не требуется.

При рассмотрении заявления специалистами ПФР информация о доходах семьи берется из собственных данных фонда, Единой информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и системы межведомственного взаимодействия, куда в том числе поступают данные Федеральной налоговой службы.

«Важно! Представить сведения о доходах заявителям понадобится только в том случае, если один из родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также, если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения», - отметили в ОПФР.

Напомним, что ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала полагается семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен, начиная с 1 января 2018 года и до достижения им возраста 3 лет.

Получить средства можно, если месячные доходы в семье не превышают двух прожиточных минимумов на человека. В Псковской области в 2021 году величина прожиточного минимума составляет 12 593 руб.

Размер выплаты равен региональному прожиточному минимуму ребенка за второй квартал прошлого года. Для псковских семей, подавших заявление в 2021 году, размер выплаты составляет 11 542 руб.

На сегодняшний день 1184 семьи в нашем регионе получают ежемесячные выплаты МСК. В прошлом месяце Пенсионный фонд перевёл на счета владельцев сертификатов свыше 13,3 млн руб.