Общество

Почта России ищет сотрудника на вакантную должность руководителя отделения в дновской деревне

Почта России занимается подбором сотрудника на вакантную должность руководителя почтового отделения в деревне Большое Юрково Дновского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

«Отделение "Почты России" 182673 в поселке Большое Юрково Псковской области работает в обычном режиме. Жителей поселка и нескольких близлежащих деревень, где суммарно проживает 140 человек, обслуживают, как и раньше, три человека. Сейчас им в помощь, вместо уволившегося по собственному желанию руководителя отделения, направили сотрудника из другого отделения», - отметили в пресс-службе.

В настоящий момент вместе с центром занятости и местной администрацией идет подбор работника на имеющуюся вакансию.

«Сотрудники почты по-прежнему доставляют корреспонденцию и периодические издания, в установленный срок выдают в отделении или доставляют пенсии и социальные выплаты на дом», - заметили в Почте России и напомнили, что ряд почтовых услуг компания оказывает и в режиме онлайн. Полный перечень размещен на сайте http://pochta.ru и в мобильном приложении компании.

Вызвать почтальона на дом можно по бесплатному телефону: 8-800-1-000-000. Почтальоны могут принять платежи за услуги стационарной и сотовой связи, ЖКХ, электроэнергию, оформить подписку на периодические издания.

Напомним, жители деревни Большое Юрково предложили гендиректору Почты России поработать за 10 тысяч рублей в месяц: отделение почты в этом населенном пункте находится под угрозой закрытия — сотрудники увольняются, не выдерживая нагрузки и маленькой зарплаты.

