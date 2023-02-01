Общество

МТС запустила собственный сервис бесконтактной оплаты телефоном

Собственный сервис бесконтактной оплаты телефоном запустила МТС совместно с МТС Банком. Он включает в себя мобильное приложение MTC Pay и внешний NFC-модуль — Pay Tag, который можно закрепить на чехле телефона или самом устройстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: МТС

В приложение МТС Pay можно добавить дебетовые и кредитные карты разных российских банков и выбирать, какой из привязанных карт провести оплату. Pay Tag можно использовать для оплаты в любых терминалах, где есть возможность бесконтактной оплаты пластиковыми картами. Платежи надежно защищены: данные банковской карты хранятся в зашифрованном виде.

Стартовая серия Pay Tag будет доступна в начале февраля в Москве, а с марта NFC-модули появятся в магазинах МТС по всей России, включая Псковскую область.

С 1 февраля можно оставить предзаказ на NFC-модуль — Pay Tag. Первые 50 тысяч пользователей получат его бесплатно. МТС Банк будет отправлять пользователям, оставившим предзаказ на сайте, SMS о готовности Pay Tag.

Сервис МТС Pay также доступен абонентам других операторов и клиентам российских банков.