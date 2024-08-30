Общество

Экскурсию для воспитанников детского дома провели сотрудники псковского Следственного комитета

В преддверии начала учебного года сотрудники регионального следственного управления организовали экскурсию для воспитанников детского дома в войсковой части. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В преддверии учебного года сотрудники регионального следственного управления СК России совместно с сотрудниками военно-следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону организовали экскурсию в одну из войсковых частей Псковской области для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Пскова.

Экскурсия проходила в действующей войсковой части, поэтому будущие защитники Родины смогли рассмотреть все аспекты жизни военных летчиков: побывали на взлетно-посадочной полосе, осмотрели самолеты ИЛ-76 и АН-2.

«Особенно интересно было посидеть за штурвалом настоящего боевого самолета, узнать больше о буднях и быте военнослужащих, ежедневно выполняющих боевые задачи. Юные гости могли увидеть, как организованы пространства для специальной подготовки, а также узнали, какие ценные навыки приобретают солдаты в процессе службы. Ребята с интересом выслушали инструкторов, которые рассказали о военной подготовке, тактике и стратегии.Не менее увлекательным оказался визит в столовую, где ребята смогли попробовать армейскую еду. После вкусного обеда следователи подарили ребятам школьные принадлежности», - рассказали в Следственном комитете.