Общество

Мисс Великие Луки 2024 приняла участие в титульной фотосессии

Титульная фотосессия состоялась у Мисс Великие Луки 2024 Анастасии Симакиной, сообщили Псковской Ленте Новостей представители конкурсантки.

Фото здесь и далее: Ксения Диденко

Королева красоты южной столицы в рамках фотосессии сменила несколько образов как в главной короне, так и без нее. Съемка проводилась в фотостудии ZEN в Великих Луках. Образы были разработаны стилистом Антониной Спиридоновой.

Напомним, кастинг на фестиваль красоты «Мисс и Миссис Великие Луки-2025» стартовал в южной столице Псковской области. Остался один день приема заявок.