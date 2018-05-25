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Культура

Любви к Пушкину все возрасты покорны — Георгий Василевич

01.06.2018 21:43|ПсковКомментариев: 1

Большой литературно-музыкальной программой завершился первый день LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

«Нынешний вечер - прямое доказательство тому, что любви к Пушкину все возрасты покорны» - заметил, представляя публике участников концерта, директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич. Вслед за ним на сцену вышли пушкиногорские школьники - победители конкурсов чтецов. С большим тактом и вкусом они читали фрагменты из сказок Пушкина, поэмы «Руслан и Людмила» и романа «Евгений Онегин», стихотворения разных лет, а также стихи Булата Окуджавы и Юлии Друниной об Александре Сергеевиче.

Праздничную эстафету у представителей молодого поколения любителей поэзии приняли певец, заслуженный артист России Ян Осин и поэт Александр Шаганов, автор многих и многих текстов для песен-шлягеров группы «Любэ», Влада Сташевского, Дмитрия Маликова, «Иванушек Internation» и других известных исполнителей. Александр Шаганов вслед за школьниками прочёл стихи Пушкина, которые помнит со времён своего детства. А Ян Осин представил слушателям программу, составленную из вокальной музыки разного плана - от цыганских романсов до патриотических песен собственного авторства. Пскович, работающий сейчас по собственному выражению «номинально вдали от родного города», поделился воспоминаниями о том необычайно важном и дорогом для него времени, когда ребенком с отцом приезжал в Михайловское на праздник поэзии и слушал со сцены выступления поэтов и музыкантов. Музыкант сердечно поблагодарил пушкиногорцев за их работу, за то, что они не только хранят и приумножают память о Пушкине, но и не дают прерваться связи поколений, русской культурной традиции.

Теги: #пушкинский заповедник #Пушкинский праздник поэзии
Источник: Псковская Лента Новостей
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