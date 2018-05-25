Культура

Мы счастливы вдвойне, потому что у нас есть и Пушкин, и Фаворский - сотрудник выставочной службы «Михайловского»

Сегодня, в первый день LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в выставочном зале в мемориальной усадьбе поэта торжественно открыли выставку классика отечественного изобразительного искусства, непревзойденного мастера гравюры, основателя собственной школы ксилографии В. А. Фаворскогоl.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, в экспозицию, подготовленную по материалам собраний Пушкинского заповедника и Новгородского объединенного музея, вошли сто работ, примерно поровну из фондов обоих музеев. Практически все это - подлинные шедевры, некоторые - миниатюрные, виртуозно выполненные, буквально на нескольких квадратных сантиметрах.

Открывая выставку, начальник отдела выставочной и экспозиционной деятельности Александр Иванов рассказал, что печатная графика Фаворского - одна из самых ценных коллекций в собрании «Михайловского». Александр Иванов напомнил слова Фаворского: «…это счастье, что у нас есть Пушкин». «Мы счастливы вдвойне, - добавил он. - Потому что у нас есть и Пушкин, и Фаворский».

О необходимости всматриваться в графику Фаворского - равно, как и вчитываться в произведения Пушкина говорил на церемонии открытия выставки директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич. Он поздравил всех собравшихся в «Льняном амбаре» «с фаворским, пушкинским днем», с открытием праздника.

Владимир Фаворский. Пимен и Григорий. Келья в Чудовом монастыре. (1955). Из фондов Пушкинского заповедника

Напомним, что музейщики «Михайловского» активно и плодотворно сотрудничают со своими новгородскими коллегами. Так, в эти дни в городе на Волхове с большим успехом работает выставка «Веселый Пушкин» - живопись Игоря Шаймарданова из собрания Пушкинского Заповедника. Местные журналисты уже успели «окрестить» ее «Душевные картинки из жизни Пушкина».

Вход на выставку «В.А. Фаворский. Иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина» свободный.