Культура

Несколько молодежных и детских площадок откроют на Пушкинском празднике поэзии

Несколько молодежных и детских площадок откроют на Пушкинском празднике поэзии. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции, посвященной 52-му Всероссийскому Пушкинскому празднику поэзии, сообщил художественный руководитель праздника, заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда.

Первая площадка - это «Молодежный скворечник» - большая сцена, которая будет предоставлена молодым поэтам, литераторам и музыкантам до 30 лет. Они обещают устроить настоящий литературный баттл. «Будет супер-интересная площадка», - уверен Гедиминас Таранда.

Кроме того, будут работать молодежная и детская сцены. На молодежной будет работать открытый микрофон для юношества до 16 лет. Там же запланировано большое количество театральных постановок с интерактивом. Театры будут сменять друг друга каждые 20 минут.

Детей должна также заинтересовать площадка «Деревня Зуево». На ней реконструирована настоящая русская деревня - хозяйский дом и загон для коровы и теленка. Здесь же будут овечки, козы, гуси, курицы. Фольклорная команда будет знакомить гостей с традиционными русскими обрядами. Каждый час - новый обряд.

На площадке Великих Лук будет установлен настоящий воздушный шар, на нем можно будет подняться вверх над поляной и послать, например, бумажный самолетик.

На площадке Гусарский бивуак будет представлена Гусарская школа верховой езды. Там же установят настоящую пушку. «Может быть, даже удастся куда-нибудь пальнуть», - улыбнулся Гедиминас Таранда.

Напомним, что 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии посвящен 219-летию со дня рождения А. С. Пушкина и 260-летию со дня рождения няни поэта А. Р. Яковлевой и приурочен к празднованию Пушкинского Дня России и Дня русского языка. В этом году по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова художественным руководителем мероприятия стал заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда. Всероссийский праздник поэзии проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации при кураторстве советника президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимира Толстого.