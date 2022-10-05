Происшествия

Москвича отправили в колонию строгого режима за избиение псковских полицейских

25-летнего жителя Москвы приговорили к двум годам колонии строгого режима за избиение псковских полицейских. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

31 января осужденный, только что освобождённый из мест лишения свободы, приехал на железнодорожный вокзал Пскова, где стал распивать спиртные напитки сперва в кассовом зале, а затем в зале ожидания.

Его доставили в дежурную часть линейного отдела полиции.

«В момент разбирательства по делам о совершенных им административных правонарушениях нанес трем успокаивающим его полицейским удары в область головы, причинив физическую боль и телесные повреждения», – говорится в сообщении.

В тот же день мужчина вновь был задержан и в дальнейшем заключен под стражу с содержанием в следственном изоляторе. В ходе следствия он раскаялся в содеянном и дал признательные показания.

Суд приговорил его к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.