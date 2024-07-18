Происшествия

Девушку задержали в Пскове по подозрению в открытом похищении тушенки

Сотрудники Росгвардии 30 июля задержали в Пскове подозреваемую в грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Около 21.00 наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на улице Труда поступил сигнал «тревога». Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали псковичку 2003 года рождения, которая открыто похитила из торгового зала упаковку кофе, три плитки шоколада и восемь банок тушенки.

По факту грабежа поводится проверка.