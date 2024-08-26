Происшествия

Росгвардейцы задержали псковичку за кражу продуктов из магазина на улице Труда

Наряд Росгвардии задержал подозреваемую в краже из магазина на улице Труда в Пскове 27 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии прибыли к сетевому гипермаркету на улице Труда в городе Пскове, персонал которого несколькими минутами ранее воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте происшествия наряд Росгвардии задержал псковичку, которая похитила из торгового зала продукты.

Росгвардейцы доставили женщину в территориальный отдел полиции.