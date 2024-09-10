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35-летняя псковичка украла косметику из магазина и попалась росгвардейцам

12.09.2024 15:20|ПсковКомментариев: 0

Псковичку, которая украла косметические средства из магазина, задержали росгвардейцы 11 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области. 

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Около 15:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из гипермаркета на Рижском проспекте поступил сигнал «тревога». На место происшествия был направлен экипаж группы задержания.

В магазине росгвардейцы задержали 35-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала косметические средства. По факту кражи проводится проверка.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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