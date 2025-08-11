Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
отель «Покровский» продаёт «лотерейные билеты»?
вкусно и полезно плавленый сыр
Последний шанс успеть на вечер романсов
Псков летние террасы
Господин Рейтингомер
инфографика регистрируем ТОС
Чем трактор лучше ламборджини
Лев в клетке
Задержание ректора ПсковГУ
Три кита успеха
Николай Рассадин Публикаций: 188
11.08.2025 20:550 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Ах, что это движется там по реке... 31.07.2025 18:400 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня об упразднении самозанятости 17.07.2025 13:180 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о «Мумии» 25.06.2025 18:230 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о наказании за «кражу» традиционных ценностей 18.06.2025 14:140 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: А на ночь вам отключат интернет... Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 06.08.2025 19:402 Мисс Вселенная Оксана Федорова девятый день голодает в Крыму 06.08.2025 08:591 Экс-ректору ПсковГУ Ильиной вменили еще два эпизода превышения полномочий 06.08.2025 10:460 Появились фото с места смертельного ДТП с автобусом в Островском районе 07.08.2025 13:481 На Кубани от отравления чачей погиб мужчина из Пскова 07.08.2025 11:250 Появились фото с места ДТП с погибшими детьми в Гдовском районе
Блоги / Николай Рассадин

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Ах, что это движется там по реке...

11.08.2025 20:55|ПсковКомментариев: 0

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Новую песню «поэт и правдоруб» посвятил чудесному судну, которое все мы так долго ждали.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоят ли вас участившиеся природные катаклизмы и аномалии?
В опросе приняло участие 21 человек
11.08.2025, 21:340 «Вахта памяти» в Невельском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ 11.08.2025, 21:320 Ребенок пострадал в тройном ДТП в псковской деревне Неелово 11.08.2025, 21:300 Ремонтируется памятник погибшим на войне жителям пушкиногорской деревни Захино 11.08.2025, 21:230 Концерт к 100-летию со дня кончины святителя Тихона дадут в Псковском кремле
11.08.2025, 21:180 В приделах церкви Николы со Усохи в Пскове готовятся к заливке полов 11.08.2025, 21:180 Двое пострадали при столкновении КАМАЗа с «Газелью» на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове 11.08.2025, 21:150 На участке трассы А-122 в Псковской области ввели реверсивное движение до конца года 11.08.2025, 20:550 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Ах, что это движется там по реке...
11.08.2025, 20:350 Наталья Федорова осмотрела школы Псковского района на готовность к учебному году 11.08.2025, 20:170 Примыкание дороги на кладбище «Крестовское» к трассе «Р-23» отремонтируют 11.08.2025, 19:590 Рейтингомер: повышение в УМВД, нацпроект в «деле Ильиной» и Порхов под угрозой исчезновения. ВИДЕО 11.08.2025, 19:550 В Пскове водитель электровелосипеда врезался в Kia на перекрестке. ВИДЕО
11.08.2025, 19:420 Завершен ремонт участка дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвией 11.08.2025, 19:250 Приставам пришлось заковать великолучанина в наручники при задержании 11.08.2025, 19:130 Десятый выпуск проекта «Потягнем за Отечество!» посвящен Героям России Жумагельды Нурахметову и Тимуру Томазову 11.08.2025, 18:590 «Масштабную версию ямочного ремонта» проводят на улицах Пскова
11.08.2025, 18:480 Рейтингомер: повышение в УМВД, нацпроект в «деле Ильиной» и Порхов под угрозой исчезновения 11.08.2025, 18:450 День картофельного поля Псковской области отметят 14 августа 11.08.2025, 18:290 Стали известны подробности наезда на пешехода на улице Ижорского Батальона в Пскове 11.08.2025, 18:280 «Постскриптум»: Как пройдет встреча на Аляске и стоит ли опасаться резкого ослабления рубля? ВИДЕО
11.08.2025, 18:140 Полезные свойства активации авиарежима в смартфоне назвали псковичам 11.08.2025, 18:080 Пешехода сбили на улице Ижорского Батальона в Пскове 11.08.2025, 17:550 Мужчина и две девочки пострадали в результате съезда автомобиля в кювет под Псковом 11.08.2025, 17:460 Дожди и до +22 градусов прогнозируют в Псковской области 12 августа
11.08.2025, 17:400 Псковские полицейские помогли женщине доставить ребенка в больницу 11.08.2025, 17:340 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 11 августа 11.08.2025, 17:250 В Минздраве оценили ситуацию с лихорадкой чикунгунья 11.08.2025, 17:130 Антон Мороз провел очередную встречу с жителями улицы Новгородской
11.08.2025, 16:550 В Печорском округе проводится проверка по факту жестокого обращения с животными 11.08.2025, 16:450 «ГорДозор»: Псковские памятники. ВИДЕО 11.08.2025, 16:440 Девушку с гражданствами РФ и Украины заключили под стражу в Пскове по обвинению в содействии терроризму 11.08.2025, 16:350 Серия просветительских лекций Роспотребнадзора стартует в Псковской области
11.08.2025, 16:260 Свыше 16% респондентов ПЛН считают, что Псков хорошо убирают летом 11.08.2025, 16:180 Четыре боррелиозных клеща выявили в инфекционке в Пскове за неделю 11.08.2025, 16:060 Псковский военно-исторический музей-заповедник и музей боевой славы имени Ардзинба договорились о сотрудничестве 11.08.2025, 15:590 Шесть человек погибли в ДТП в Псковской области за прошлую неделю
11.08.2025, 15:550 ЛДПР — за доступный детский отдых! 11.08.2025, 15:470 «Железные люди»: О пользе силового экстрима. ВИДЕО 11.08.2025, 15:440 Высокая вероятность грозовых дождей ожидается в СЗФО в начале текущей недели 11.08.2025, 15:430 День археолога с «раскопками» и экскурсией проведут для детей в псковском музее 
11.08.2025, 15:320 Трех повторно севших пьяными за руль водителей выявили в Псковской области 11.08.2025, 15:260 20 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю 11.08.2025, 15:240 Игорь Дитрих: Следующим этапом могут стать ограничения в школах по аксессуарам 11.08.2025, 15:170 Чат психологической помощи для молодежи действует в Псковской области
11.08.2025, 15:140 В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7% 11.08.2025, 15:080 Путин подписал указ о запрете с 2026 года закупки военной формы иностранного производства 11.08.2025, 14:570 В Пскове только 6% родителей первоклассников «за» мужчин-педагогов в начальной школе — опрос 11.08.2025, 14:540 Силовой экстрим объединяет – президент областной спортивной федерации
11.08.2025, 14:500 Рентабельность продаж бензина на российских заправках ушла в минус 11.08.2025, 14:421 Интерактив: Найдется ли в Пскове место для Богородицы? 11.08.2025, 14:360 Команда псковичей «Профсоюзный стимул» заняла призовые места на турслёте 11.08.2025, 14:270 День города Новоржева отметят 16 августа
11.08.2025, 14:250 Кабмин вдвое сократит время рассмотрения заявлений на маткапитал 11.08.2025, 14:150 Делегация Псковской области во главе с губернатором работает в Республике Абхазия 11.08.2025, 14:060 Площадки для сбора ТКО и подъезд к кладбищу появились в Псковском районе благодаря ТОС 11.08.2025, 14:000 Участники экскурсионного тура в Печоры попали на празднование Дня города
11.08.2025, 13:520 Минометную мину идентифицировали вблизи невельской деревни Боброво 11.08.2025, 13:460 Глава региона поздравил печерян с 81-й годовщиной освобождения края от фашистов 11.08.2025, 13:320 Более 800 тысяч рублей выманили мошенники у псковичей 11.08.2025, 13:230 Пять матерей из Псковской области приняли участие в открытии конкурса «Миссис Россия-2025»
11.08.2025, 13:160 Псковичи кормили лису рядом с парком-пляжем «Воздух» 11.08.2025, 13:110 Наталья Кругликова назначена на должность директора невельской школы №5 11.08.2025, 13:060 Ортопедическое реабилитационное отделение открылось в детской больнице в Пскове 11.08.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Как пройдет встреча на Аляске и стоит ли опасаться резкого ослабления рубля?
11.08.2025, 13:000 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Печорах 11.08.2025, 12:530 Чемпионат и первенство области по силовому экстриму пройдут в Пскове 11.08.2025, 12:510 Игорь Дитрих: Учителя и директора активно занимаются подготовкой школ к 1 сентября 11.08.2025, 12:480 Два мусорных контейнера горели в Великих Луках
11.08.2025, 12:380 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Псковские памятники 11.08.2025, 12:330 Добровольцы продолжают искать пропавшую в начале июля великолукскую пенсионерку 11.08.2025, 12:270 Игорь Романов: ПЛН дает возможность выступить всем политическим силам 11.08.2025, 12:230 В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в сентябре
11.08.2025, 12:210 «Постскриптум»: Как пройдет встреча на Аляске и стоит ли опасаться резкого ослабления рубля? 11.08.2025, 12:200 Два псковича заманивали мужчин на СВО и похищали их выплаты 11.08.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с главой Федерации силового экстрима Псковской области 11.08.2025, 11:580 Гадюку заметили возле гаражей на улице Звездной в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru