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Аварийную трубу капитально отремонтируют на дороге в Дедовичском районе

Водопропускную трубу на 24-м км автомобильной дороги Шапинка — Мухарево капитально отремонтируют до 30 августа в Дедовичском районе. Работами займется ООО «СтройМостРегион». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, контракт на производство работ на сумму 11,6 млн рублей подписали подрядная организация и заказчик работ, ГБУ ПО «Псковавтодор». Средства направлены из бюджета региона.

Основная задача капремонта - восстановление транспортно-эксплуатационного состояния искусственного сооружения и участка автодороги, а также обеспечение безопасного пропуска водотока под дорогой.

Для этого на объекте сначала устроят временную строительную площадку и объездной путь. Затем подрядчик разберет существующую железобетонную трубу. Она находится в аварийном состоянии. В результате разгерметизации и частичного разрушения звеньев и осыпания насыпи, сооружение не обеспечивает пропуск водотока, наблюдается повышенный уровень воды в период половодья и паводков.

После разборки старой трубы будет проведен комплекс земляных и укрепительных работ. Площади в русле трубы расчистят от деревьев и кустарника. Новая труба будет спиральновитой из гофрированного металла. Длина искусственного сооружения составит около 64 метров. Дорожная одежда будет состоять из слоя песка, основания и покрытия из щебеночно-песчано-гравийной смеси. По окончании работ будут установлены новые дорожные знаки и барьерное ограждение. Гарантия на искусственное сооружение составит 8 лет.

Автодорога Шапинка - Мухарево относится к 5-й технической категории, имеет гравийное покрытие, одну полосу движения, расчетная скорость движения — 60 км/ч.