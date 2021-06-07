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На дороге в Дедовичском районе завершили укладку верхнего слоя покрытия

На объекте национального проекта «Безопасные качественные работы» в Дедовичском районе, трассе Порхов – Успенье, завершили устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: ООО «ДАФ»

Работы провели на всех трех участках дороги общей протяженностью 10,6 км: у деревни Дубровка (с 27-го по 32-й км) и между населенными пунктами Сорокино и Пожеревицы (с 40-го по 42-й км и с 49-го по 53-й км). В общей сложности покрытие обновили на площади 79 тысяч квадратных метров.

Таким образом, выполнили практически весь комплекс дорожных работ, предусмотренный техническим заданием: расчищены полоса отвода, канавы и кюветы, срезано старое покрытие проезжей части, заменены крайние звенья водопропускных труб, уложено два слоя нового асфальтобетонного покрытия, обустроены заездные карманы и посадочные площадки.

Подрядной организации предстоит завершить ремонт оголовков водопропускных труб и укрепить откосы, выполнить укрепление обочин, заасфальтировать посадочные площадки на 6 автобусных остановках, нанести разметку термопластиком и краской.

Ремонт производит ООО «ДАФ» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Стоимость работ оценивается в 160,8 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 31 августа. Однако подрядчик выполняет работы с опережением графика и планирует сдать дорогу приемочной комиссии на два месяца раньше срока.

Автомобильная дорога Порхов – Успенье относится к III категории. Имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина земляного полотна составляет от 11 до 12,5 метра, проезжей части – 7 метров, обочин – 2 метра. В 2020 году по нацпроекту восстановили 1,45 км трассы в городе Порхове.