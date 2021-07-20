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Ольгинской мост в Пскове перекроют вечером 23 июля

Ольгинской мост перекроют вечером 23 июля в связи с праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова. Сегодня в Пскове отмечается День города и ожидается салют.

«23 июля на время проведения мероприятий, посвященных 1118-летию со дня первого упоминания города Пскова в летописи, 77-й годовщине со дня освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков, временно прекратится движение автотранспорта по Ольгинскому мосту», - говорится в сообщении администрации.

Движение будет ограничено по Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до Ольгинского моста и самому Ольгинскому мосту с 22.00 до 23.30. В качестве объезда определяются улица Максима Горького и мост имени 50-летия Октября.