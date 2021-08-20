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ГИБДД напомнила об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября

В начале осени с российских дорог исчезнут старые знаки, предупреждающие о камерах. Вместо них останутся новые таблички, которые устанавливаются перед началом города или поселка и действуют на весь населенный пункт, сообщает РБК.

Фото: Максим Блинов.

С 1 сентября с российских дорог уберут дорожный знак 8.23 «Фотовидеофиксация». Вместо него останется только новый знак 6.22 с аналогичным названием, который используется с весны текущего года. Знак 6.22 стали устанавливать с марта 2021 года. Он нужен для того, чтобы указывать места возможного применения специальных технических средств, фиксирующих правонарушения, и избавиться от нагромождения знаков на дорогах.

В отличие от старой таблички 8.23 новый знак может применяться самостоятельно. Табличка могла устанавливаться только совместно с другими дорожными знаками или светофорами. Также знак 6.22 не сообщает конкретные места применения камер, а только информирует о том, что на территории населенного пункта такие камеры возможны.

Новый знак будут устанавливать вне населенного пункта на расстоянии 150–300 м до зоны контроля, и действовать он будет на всей территории города, поселка или деревни. В этом случае его будут применять совместно со знаками «Начало населенного пункта».

«Что касается основного смысла приведенных знаков 6.22 и 8.23, то он полностью совпадает. Каждый из знаков говорит о том, что далее водителю может встретиться комплекс автоматической фиксации правонарушений. При этом ни тот, ни другой знак не гарантируют, что камера обязательно будет установлена», — пояснили в ГИБДД.

До 1 сентября установлен переходный период, когда действуют и старый, и новый знаки.