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АвтоМир / Дороги

Проезд по новому обходу Петербурга будет платным

15.09.2021 11:38|ПсковКомментариев: 0

Новый обход Петербурга должны построить к 2024 году, проезд по трассе будет платным. Об этом сообщает портал dp.ru.

Как рассказал глава госкорпорации «Автодор» Вячеслав Петушенко, сейчас прорабатывается два варианта трассировки. При этом речь идет о хорде, а не втором КАДе.

«Есть "Маркизова Лужа" — Финский залив. Если проводить выше, то это более 40 километров нужно провести залива, и не все территории активно развиваются. Поэтому мы видим, что это будет типа хорды: восточная часть города, где достаточно активно идет жилищное строительство и развитие промышленности», — отметил он.

Вячеслав Петушенко также добавил, что при реализации проекта будут использоваться средства Фонда национального благосостояния, то их необходимо вернуть в бюджет.

По словам директора Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаила Блинкина, стоимость строительства составит 250-300 миллиардов рублей. В конце июля президент РФ Владимир Путин на совещании с губернаторами Петербурга и Ленобласти предложил построить КАД-2. Более удаленная от города обходная трасса задумана по аналогии с недавно введенной в Подмосковье ЦКАД.

Теги: #строительство #дороги #автомобили
Источник: Псковская Лента Новостей
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