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Водителей предупредили о сильном тумане в районах Псковской области

Из-за сильного тумана видимость на дорогах в Псковской области, в том числе в Бежаницком районе, ограничена. Об этом сообщает газета «Сельская новь» со ссылкой на МО МВД России «Бежаницкий».

Фото здесь и далее: газета «Сельская новь»

Во время передвижения на транспорте и пешком участников дорожного движения просят учитывать данное обстоятельство, водителям советуют своевременно снижать скорость движения в местах возможного появления пешеходов, на опасных поворотах дорог, перед пешеходными переходами и перекрестками. Движение транспорта рекомендуют осуществлять только с включенными фарами ближнего света или дневными ходовыми огнями, дополнительно можно использовать противотуманные фонари.

«Во время осуществления маневра заднего хода водитель должен убедиться в безопасности своего движения. При необходимости можно прибегнуть к помощью иных лиц. Пешеходам и велосипедистам в обязательном порядке иметь светоотражающие элементы на одежде, сумках, рюкзаках», - добавили в ведомстве.